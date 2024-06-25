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Жена умершего от ботулизма студента рассказала о симптомах отравления

Молодому человеку стало плохо на второй день после салата лобио.
Владимир Рубанов 2024-06-25 17:26:18
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Супруга умершего в Костроме молодого человека рассказала подробности его болезни. 21-летний студент скончался от ботулизма. Он отравился салатом лобио, который съел в гостях у родственников в Нижнем Новгороде.

В больнице назначили медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти, рассказала женщина «360». В семье еще не решили, будут ли после этого обращаться в суд.

Жена молодого человека подтвердила, что он съел салат с фасолью, и на вторые сутки «уже все было плохо»: ухудшилось зрение, была нарушена координация. Он обратился за медпомощью на второй день после появления симптомов, рассказала женщина.

В понедельник, 24 июня, стало известно о первой смерти отравившегося некачественной готовой едой из доставки. Молодой человек находился в отделении реанимации костромской больницы на аппарате искусственной вентиляции легких. Но врачи не смогли его спасти.

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в результате массового заболевания ботулизмом в больницах находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что из больниц выписали 149 выздоровевших.

#Нижегородская область #Костромская область #отравление #Доставка #салаты #ботулизм #готовая еда
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