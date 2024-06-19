В Москве задержали повара по делу о массовом отравлении людей

В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале. Гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов является поваром компании ООО «Савон-К», которая производила фасоль.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», - указано в сообщении.

Следствие уточнило, что Норматов осуществлял приготовление фасоли и расфасовку в вакуумную упаковку с нарушениями требований безопасности по распоряжению руководства компании. Далее готовый продукт перевозили для хранения на склад ООО «Локалкитчен».

Ранее троим фигурантам дела СК предъявил обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по части 2 статьи 238 УК РФ. Обвиняемыми являются гендиректор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

После отравления салатами с фасолью в медучреждения Москвы обратился 121 человек, из них 55 больных находятся в тяжелом состоянии, 30 человек - в реанимации.