В Боливии задержали 17 причастных к госперевороту военных

Площадь Мурильо - сердце боливийской столицы - занимают армейские подразделения. Здесь ключевые правительственные объекты. В эти минуты мгновенно разлетается по всем каналам связи информация: в стране военный переворот.

На защиту президента встали гражданские: люди возводили баррикады, пытаясь блокировать армейцам путь. Против безоружных людей пустили слезоточивый газ.

«Этот акт нарушает все основные принципы верховенства закона. Мы не можем терпеть подобное в XXI веке и требуем от тех, кто проявляет неуважение к законам, прекратить подобные действия», - заявляет заместитель министра внутренних дел Боливии Джонни Агилера.

Лидер путчистов - генерал Хуан Суньига, он командовал сухопутными войсками. Потерял должность буквально за день до переворота. Дело крайне запутанное: генерала обвиняют в попытке покушения на экс-президента Боливии. Об этом публично заявил сам Эво Моралес - он еще прозвучит в этой истории. Суньига все отрицал, но свой конфликт с Моралесом скрывать не стал. Выбора не было: скандал серьезный, и держать на посту военачальника не рискнули. Зато рискнул сам командующий и повел войска на президентский дворец.

«Мы освободим всех политических заключенных. Экс-президента Жанин Аньес, генералов, подполковников, майоров, капитанов, которые находятся в тюрьме. Больше так продолжаться не может! Эпоха социалистического режима закончена, мы вернем себе страну», - заявлял Суньига.

Генерал объявляет о формировании нового кабинета министров и отдает приказ на штурм резиденции главы государства Луиса Арсе, который в эти минуты обращается к нации.

«Страна столкнулась с попыткой государственного переворота. Эти люди пытаются пошатнуть нашу демократию. Я взываю к народу Боливии. Нам нужно, чтобы вы мобилизовались и защитили демократию. Мы не можем допустить, чтобы очередная попытка свержения власти унесла жизни боливийцев», - говорит президент страны.

Буквально вся Боливия прильнула к экранам. В стране военное восстание. Дворцовые ворота пали под бронеавтомобилем.

В момент взятия резиденции Луис Арсе приводит к присяге новое руководство вооруженных сил. Сторонники скандируют крылатое: no pasaran!

Путчисты врываются во двор резиденции. Но дальше с оружием не идут - будто действуют строго по плану. Риск угрозы жизни президента Арсе высок, и все же он выходит к мятежникам, один против вооруженной толпы.

«Отведите их немедленно! Это приказ! Вы не собираетесь мне подчиняться, генерал?» - говорит глава государства.

Генерал молча разворачивается и покидает дворец. И это кульминация всего переворота. Еще пару часов - и Суньигу задерживают. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Арест транслируют в прямом эфире. По последним данным, правоохранительные органы страны взяли под арест 17 военных, которые причастны к организации попытки госпереворота в республике.

Что это было - разбирают как и в самой Боливии, так и за ее пределами. Фактура любопытная. Попытку госпереворота осудили латиноамериканские государства и Евросоюз. Вашингтон - отмалчивается.

Не прошло и месяца с момента визита боливийского лидера в Россию. Сначала переговоры с Путиным, затем выступление на пленарном заседании ПМЭФ. И как итог: задан старт проектам Москвы и Ла-Паса. Среди ключевых - совместная добыча и обработка лития и строительство центра ядерных исследований на территории Боливии. К тому же Арсе публично объявил о желании вступить в БРИКС. Легкая политическая нумерология: 8 июня завершился визит Арсе в Петербург, 11-го министр экономики Боливии в эфире центрального телеканала делает серьезное заявление.

«Есть план, исходящий от посольства США, на это необходимо указать. Есть и другие посольства, которые так или иначе участвуют в подготовке мягкого переворота в экономике Боливии», - говорит Марсело Монтенегро.

Две недели спустя - мягкий переворот, как и предрекал министр экономики.

Есть и внутренняя подоплека. В следующем году президентские выборы. Основные кандидаты - действующий лидер и его предшественник Эво Моралес. Он правил три срока, а на четвертый под натиском протестов и обвинений в подтасовке результатов выборов бежал в Мексику. Вернулся с помощью избранного Арсе - но сторонники быстро превратились в соперников. Ирония по-боливийски выглядит так: еще в мае Арсе просил армию защитить его он госпереворота, который якобы готовит Моралес. А когда все случилось - сам Моралес осудил мятежников и поддержал Арсе.