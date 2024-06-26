Бронетранспортер протаранил вход в президентский дворец в Боливии

Боливийские военные силой пытаются прорваться во Дворец Кемадо - здание правительства в столице страны Ла-Пас, предварительно, в стране происходит попытка госпереворота. Вместе с этим в здание дворца въехал бронетранспортер. Трансляцию событий в столице ведет телеканал Telesur.

По данным издания El Deber, военные двигаются во главе с генералом Хуаном Хосе Сунигой. Ранее он был отставлен с поста главнокомандующего армией.

Президентский дворец находится на площади Мурильо, которую ранее окружили военные. По словам президента страны Луиса Арсе, военные передвигаются незаконно, он призвал к уважению демократии.

Бывший боливийский лидер Эво Моралес назвал происходящее государственным переворотом.