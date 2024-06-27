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Боррель: ЕС осуждает попытку госпереворота в Боливии

Европейский союз выразил солидарность с законным правительством страны.
Сергей Лебедев 2024-06-27 00:17:21
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Европейский союз осуждает попытку государственного переворота в Боливии. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, ЕС выражает солидарность с законным правительством страны.

«Евросоюз осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии и сбросить конституционное правительство», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Напомним, ранее президент Гондураса Сиомара Кастро созвала экстренное совещание CELAC. Она призвала осудить попытку госпереворота.

До этого власти Боливии призвали международное сообщество оказать поддержку законному правительству республики.

#ЕС #евросоюз #Боливия #Госпереворот #Жозеп Боррель
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