Боррель: ЕС осуждает попытку госпереворота в Боливии

Европейский союз осуждает попытку государственного переворота в Боливии. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, ЕС выражает солидарность с законным правительством страны.

«Евросоюз осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии и сбросить конституционное правительство», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Напомним, ранее президент Гондураса Сиомара Кастро созвала экстренное совещание CELAC. Она призвала осудить попытку госпереворота.

До этого власти Боливии призвали международное сообщество оказать поддержку законному правительству республики.