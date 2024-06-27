В Боливии арестовали возглавившего попытку госпереворота генерала

В Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, возглавившего попытку государственного военного переворота. Соответствующий ордер был выдан прокуратурой. Об этом сообщает телеканала Bolivia TV.

Бывшего главнокомандующего армии обвиняют в терроризме и вооруженном бунте против безопасности и суверенитета государства. Сейчас генерал находится в полицейском участке.

Отмечается, что Хуана Хосе Сунигу задержали возле Генерального штаба Вооруженных сил.

Ранее президент Боливии Луис Арсе обратился к согражданам. Он назвал попытку военных прорваться в правительственное здание в Ла-Пасе государственным переворотом.