МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Боливии обратился к нации на фоне попытки госпереворота

Ранее военнослужащие ворвались в здание правительства в столице Ла-Пас, президент признал происходящее госпереворотом.
Елизавета Кондрикова 2024-06-27 00:11:35
© Фото: Zheng Huansong, XinHua Globallookpress

Президент Боливии Луис Арсе назвал попытку военных прорваться в правительственное здание в столице страны Ла-Пас государственным переворотом. Об этом президент сказал в своем обращении к нации в окружении министров и заместителя президента, его слова приводит издание La Nacion.

«Страна в очередной раз сталкивается с интересами, направленными на то, чтобы демократия в Боливии рухнула», - сказал президент.

Правительство страны, министры и президент, сохраняют твердость, противостоя попытке осуществить государственный переворот и подорвать демократию страны, добавил боливийский лидер.

Об этом он заявил после того, как военнослужащие вошли в правительственную резиденцию, а на ее территорию въехал бронетранспортер. Переворот происходит под началом генерала Суньиги, который ранее был снят с должности главнокомандующего армией.

#военные #Луис Арсе #Боливия #Госпереворот #обращение #ла-пас
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 