Президент Боливии обратился к нации на фоне попытки госпереворота

Президент Боливии Луис Арсе назвал попытку военных прорваться в правительственное здание в столице страны Ла-Пас государственным переворотом. Об этом президент сказал в своем обращении к нации в окружении министров и заместителя президента, его слова приводит издание La Nacion.

«Страна в очередной раз сталкивается с интересами, направленными на то, чтобы демократия в Боливии рухнула», - сказал президент.

Правительство страны, министры и президент, сохраняют твердость, противостоя попытке осуществить государственный переворот и подорвать демократию страны, добавил боливийский лидер.

Об этом он заявил после того, как военнослужащие вошли в правительственную резиденцию, а на ее территорию въехал бронетранспортер. Переворот происходит под началом генерала Суньиги, который ранее был снят с должности главнокомандующего армией.