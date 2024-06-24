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Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

Пострадали 46 человек, в том числе гражданские.
Владимир Рубанов 2024-06-24 16:53:41
© Фото: Национальный антитеррористический комитет

В результате теракта 23 июня в Махачкале и Дербенте погибли 20 человек и пострадали 46 человек, сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Среди тех и других есть гражданские лица и работники правоохранительных органов.

Семь раненых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в республиканские медучреждения и в Центральную городскую больницу Дербента.

Дагестанские врачи провели телемедицинские консультации с федеральными центрами по профилю травм всех пациентов, которые лежат в больницах, сообщила глава республиканского Минздрава. Часть пациентов переведут в ведомственные учреждения. Решение об эвакуации раненых за пределы республики будут принимать после дополнительной телемедицинской консультации и дообследования.

Ранее сообщалось, что в перестрелке с бандитами погибли 15 сотрудников полиции.

Накануне в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на церкви и синагоги, а также пост ДПС. При нападении погиб священник - протоиерей Николай Котельников, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова, были ликвидированы шесть боевиков.

Троих террористов опознали как сыновей и племянника главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Его задержали.

#Теракт #Дагестан #Махачкала #погибшие #полицейские #Сергей Меликов #Дербент
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