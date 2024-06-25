Отца дагестанских боевиков задержали по статье о мелком хулиганстве

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщает «Ъ». Экс-чиновнику могут предъявить обвинение в пособничестве терроризму. Известно, что его сыновья и племянник участвовали в нападении на церкви, синагогу и сотрудников полиции в Дербенте и Махачкале.

Накануне Омарова освободили от должности и исключили из «Единой России», секретарем местного отделения которой он был. Временно исполняющим обязанности главы Сергокалинского района назначен Ахмед Алигаджиев. До увольнения Омарова он занимал пост его заместителя.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные боевики напали на пост ДПС, церкви и синагогу. По последним данным, погиб 21 человек, большинство из них - сотрудники полиции.

Среди погибших есть православный священник, протоиерей и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников. Боевики застрелили его, а после подожгли дом и церковь. Как выяснили правоохранители, террористы планировали убийство священнослужителя заранее.