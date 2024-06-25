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Храм в Дербенте и его настоятель были изначальными целями боевиков

Террористы застрелили протоиерея Николая Котельникова и охранника церкви, после чего подожгли храм и дом священника.
Ян Брацкий 2024-06-25 09:05:30
© Фото: agiprd, Telegram

Боевики изначально планировали убийство настоятеля православного храма в Дербенте Николая Котельникова. К такому выводу следствие пришло, изучив переписку в смартфонах террористов, сообщил источник «Известий».

Из этих сообщений следует, что церковь и синагога в Дербенте были обозначены в качестве цели атак, как и православный храм в Махачкале.

Убитый протоиерей был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы. Ему было 66 лет, церковной службе он отдал более 40 из них. Нападавшие застрелили священнослужителя, после чего подожгли его дом и саму церковь. Также от рук боевиков погиб охранник храма.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили ряд нападений в Дербенте и Махачкале. Помимо церквей и синагоги, были атакованы сотрудники полиции.

В результате нападений 20 человек погибли, большинство из них - силовики. Пострадали 46 человек. Все они доставлены в больницы. Врачи оказывают им необходимую помощь. Шестеро боевиков ликвидированы. Трое из них оказались сыновьями и племянником главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его уже уволили со службы.

#Теракт #боевики #Дагестан #Махачкала #церковь #Дербент
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