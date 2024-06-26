В Дагестане арестовали шестерых братьев уничтоженных боевиков Омаровых

В Дагестане отправили под стражу шестерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона. По административной статье «мелкое хулиганство» они получили от 2 до 13 суток ареста.

Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева также сообщила об аресте шестерых родственников Омарова.

Тем временем в соцсетях распространяется видеозапись, на которой пятеро мужчин представляются семьей Омаровых, осуждают теракт и просят прощения у жителей Дагестана.

Вооруженные боевики напали 23 июня на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС рядом с синагогой в Махачкале. В результате теракта погиб 21 человек, пострадали 46.

По данным Национального антитеррористического комитета, были уничтожены пять боевиков. Ранее сообщалось, что двое из них - сыновья на тот момент главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. По другим данным, в числе террористов были сын и двое племянников жены Омарова.

Самого бывшего чиновника тоже арестовали в среду на 10 суток по аналогичной статье. После теракта его уволили.