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В Дагестане арестовали шестерых братьев уничтоженных боевиков Омаровых

Ранее под стражу поместили их отца - бывшего главу Сергокалинского района.
Владимир Рубанов 2024-06-26 20:32:21
© Фото: dagestanblog, Telegram © Видео: dagestanblog, Telegram

В Дагестане отправили под стражу шестерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона. По административной статье «мелкое хулиганство» они получили от 2 до 13 суток ареста.

Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева также сообщила об аресте шестерых родственников Омарова.

Тем временем в соцсетях распространяется видеозапись, на которой пятеро мужчин представляются семьей Омаровых, осуждают теракт и просят прощения у жителей Дагестана.

Вооруженные боевики напали 23 июня на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС рядом с синагогой в Махачкале. В результате теракта погиб 21 человек, пострадали 46.

По данным Национального антитеррористического комитета, были уничтожены пять боевиков. Ранее сообщалось, что двое из них - сыновья на тот момент главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. По другим данным, в числе террористов были сын и двое племянников жены Омарова.

Самого бывшего чиновника тоже арестовали в среду на 10 суток по аналогичной статье. После теракта его уволили.

#Теракт #боевики #Дагестан #арест #Сергокалинский район #Магомед Омаров
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