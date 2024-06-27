МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Троих раненных при терактах в Дагестане полицейских доставили в Москву

Всего в терактах в республике 23 июня погибли 20 человек, еще 46 получили ранения.
Елизавета Кондрикова 2024-06-27 22:00:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Троих сотрудников полиции, пострадавших при терактах в Дагестане, отправили на лечение в Москву, их уже доставили самолетом в столицу, сообщил уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Запир Алхасов.

«На момент написания этого текста спецборт приземлился в Москве. Пострадавшие продолжат получать лечение под пристальным вниманием врачей в федеральных ведомственных клиниках», - цитирует RT сообщение Алхасова.

Он обратил внимание на то, что один из раненых является дагестанцем, чьи корни уходят в Сергокалинский район республики. Ранее стало известно, что тремя ликвидированными террористами оказались сыновья и племянник главы этого района Магомеда Омарова.

Напомним, в результате стрельбы в Дагестане 23 июня погибли 20 человек и пострадали 46, среди них сотрудники правоохранительных органов. Некоторые раненые были доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии.

Террористы напали на церкви и синагоги, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По словам главы республики Сергея Меликова, были ликвидированы шесть боевиков.

#Москва #Дагестан #Махачкала #Лечение #раненые #теракты #полицейские #Дербент
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 