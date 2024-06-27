Троих раненных при терактах в Дагестане полицейских доставили в Москву

Троих сотрудников полиции, пострадавших при терактах в Дагестане, отправили на лечение в Москву, их уже доставили самолетом в столицу, сообщил уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Запир Алхасов.

«На момент написания этого текста спецборт приземлился в Москве. Пострадавшие продолжат получать лечение под пристальным вниманием врачей в федеральных ведомственных клиниках», - цитирует RT сообщение Алхасова.

Он обратил внимание на то, что один из раненых является дагестанцем, чьи корни уходят в Сергокалинский район республики. Ранее стало известно, что тремя ликвидированными террористами оказались сыновья и племянник главы этого района Магомеда Омарова.

Напомним, в результате стрельбы в Дагестане 23 июня погибли 20 человек и пострадали 46, среди них сотрудники правоохранительных органов. Некоторые раненые были доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии.

Террористы напали на церкви и синагоги, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По словам главы республики Сергея Меликова, были ликвидированы шесть боевиков.