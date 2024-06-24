МВД назвало силовиков, погибших в перестрелке с боевиками в Дагестане

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала список погибших в Дагестане сотрудников полиции. Все они встали на пути вооруженных боевиков, устроивших теракты в Дербенте и Махачкале накануне. В списке - 15 фамилий. Это инспекторы ГИБДД, оперуполномоченные уголовного розыска, дознаватели и водители.

«Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей... встали наши полицейские... Именно они защитили мирных жителей, гостей нашей республики от преступных террористических атак - ценой своей жизни», - цитирует главу Республики Дагестан Сергeя Меликова Радио Sputnik.

Руководство и личный состав МВД России выразили соболезнования в адрес родных и близких погибших силовиков и пообещали сохранить память о них.

Напомним, накануне вечером вооруженные боевики напали на синагогу, церковь и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Завязалась перестрелка с полицейскими. В регионе был введен режим КТО. В результате оперативных мероприятий были ликвидированы шестеро боевиков. Сейчас правоохранители занимаются розыском их пособников. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».