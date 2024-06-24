В силовых структурах Дагестана сообщили об уничтожении шести боевиков

По меньшей мере шесть боевиков ликвидированы в Дагестане, ранее сообщалось о четверых. Об этом агентству РИА Новости сообщили в силовых структурах республики.

«На территории региона уничтожены как минимум шестеро террористов», - передал источник агентства.

Речь идет о боевиках, которые устроили стрельбу в разных городах региона вечером 23 июня. На данный момент известно как минимум о девяти погибших, из них шестеро - полицейские. По последним данным МВД Дагестана, удалось ликвидировать четырех преступников.

По итогу в республике был введен режим контртеррористической операции, к данному часу завершилась ее активная фаза. Полиция продолжает устанавливать всех причастных к теракту в Дагестане.

Ранее удалось опознать троих ликвидированных боевиков, ими оказались сыновья и племянник главы района республики Магомеда Омарова.