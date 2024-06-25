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Очевидец рассказал о первых минутах пожара в подмосковном Фрязино

По словам очевидца пожара в подмосковном Фрязино, огонь распространялся стремительно, от высоких температур лопались стекла.
Ян Брацкий 2024-06-25 08:27:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар в подмосковном Фрязино начался с черного и густого дыма, который повалил из окон. Об этом «Звезде» рассказал один из очевидцев.

«Во время работы мы почувствовали запах гари. Сначала подумали, что это у нас проводка горит. Пошли смотреть и увидели дым, выходящий из окон здания. Вызвали пожарных, после чего поступила команда от начальства эвакуироваться», - рассказал Виталий Олейник.

Огонь распространялся довольно быстро, уточнил он. Уже через считаные минуты из окон вырывались языки пламени.

«Сначала шел черный дым, потом начали лопаться стекла от температуры, огонь набрал силу, и здание начало гореть по верхним этажам. По моим подсчетам, там находились человек семь», - сказал очевидец.

По словам Виталия, сгоревшее здание было старым. Лестничные клетки и территория захламлены.

«Здание было давно изношено, все было распродано, вокруг все засыпано мусором. Там летели стекла, перекрытия, поэтому нас и попросили эвакуироваться», - добавил очевидец.

Пожар в главном здании Научно-исследовательского института «Платан» начался накануне днем. В здании вели работу 30 компаний, сотрудники двух из них находились на рабочих местах. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.

К этому часу известно о двух погибших. Они выбросили из окон, пытаясь спастись от огня и дыма. Всего в здании в момент ЧП находились от шести до девяти человек, сообщили сотрудники МЧС России. 

#пожар #Московская область #МЧС России #наш эксклюзив #Фрязино #НИИ «Платан»
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