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Воробьев: взрывы во Фрязино спровоцировали кислородные баллоны

Здание в последний раз проверяли на соответствие требованиям пожарной безопасности в 2017 году, в корпусе находили такие нарушения, как отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 21:11:29
© Фото: vorobiev_live, Telegram

Взрывы в здании в подмосковном Фрязино спровоцировали кислородные баллоны, положение воздуховодов ускорило возгорание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Два человека пострадали, судьба еще двух женщин уточняется.

«К этой минуте точно известно, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин — к сожалению, они погибли. Судьба двух женщин, которые были на 8-м этаже, уточняется», - говорится в сообщении Воробьева в Telegram.

В больнице сейчас находится один человек, он подключен к аппарату ИВЛ, добавил губернатор.  

В здании свою работу ведут 30 компаний, сотрудники двух из них в момент возгорания находились на рабочих местах. В здании могли оставаться от четырех до пяти человек, однако точно установить число пострадавших можно будет только утром.

К данному моменту пожар локализован, в его тушении задействовали более 130 человек и 50 единиц техники. По словам губернатора, пожарные прибыли на место спустя 20 минут после начала пожара.

Напомним, крупный пожар начался сегодня днем в здании НИИ «Платан», люди находились в помещениях, в которых наблюдалось максимальное задымление. 

Ранее сообщалось, что в корпусе находили нарушения пожарной безопасности - отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. В последний раз здание проверяли в 2017 году.

#пожар #Подмосковье #МЧС России #жертвы #Андрей Воробьев #Фрязино
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