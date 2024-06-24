Люди зовут на помощь из горящего здания НИИ во Фрязино

Люди отрезаны огнем и дымом от выхода в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Они разбивают окна и зовут на помощь.

Судя по видео, люди находятся в помещениях, в которых наблюдается максимальное задымление.

По данным МЧС, на место пожара приехали специалисты пожарно-спасательного подразделения. Они спасают людей из задымленных помещений.

Горит административное здание на территории промзоны по адресу: Фрязино, Заводской проезд, дом 2. Наблюдается сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания.

Изначально открытый огонь было видно в середине здания, а верхние этажи окутал черный дым. Огонь продолжает распространяться.