Пожар во Фрязино локализовали на 5 тысячах «квадратов»

В охваченном огнем восьмиэтажном здании в Фрязино могло оставаться шесть человек, а не девять, рассказали пожарные приехавшему туда губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Данные разнятся. То ли шесть человек, то ли девять», - рассказали сотрудники МЧС.

Пожарные локализовали пожар во Фрязино на площади 5 000 квадратных метров.

К приезду спасателей в здании было сильное задымление. Пожарные работали с тепловизорами там, где было можно, рассказали сотрудники МЧС. Температура составляла около 100 градусов. Спасатели уперлись в сильно нагретую металлическую дверь на уровне шестого этажа.

Потом с интервалом в несколько секунд произошло три хлопка. Судя по взрыву, это был газовый баллон. После этого сотрудников из здания вывели.

Осыпавшееся остекление не позволило работать с подъемными механизмами, рассказали пожарные.

Ранее сообщалось, что при пожаре во Фрязино, по предварительным данным, погибли восемь человек. Одного смогли вывести спасатели.

Достоверно известно о гибели двух человек. Они выпрыгнули из окон и разбились, спасаясь от огня.