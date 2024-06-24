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Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино

Ранее сообщалось, что в здании заблокированы девять человек.
Владимир Рубанов 2024-06-24 17:10:42
© Фото: vorobiev_live, Telegram © Видео: Прокуратура Московской области

При пожаре во Фрязино погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее сообщалось, что люди заблокированы в горящем здании НИИ «Платан» и зовут на помощь. Пожарные смогли вывести одного человека по лестницам.

По данным МЧС, в здании оставались заблокированными девять человек. Один из погибших выпал с восьмого этажа здания, сообщил Telegram-канал «112». Люди находились в задымленных помещениях в середине здания.

Площадь пожара выросла до 4 000 квадратных метров. К тушению привлекли вертолет МЧС Ка-32. На месте работают 12 бригад скорой помощи.

Огнем охвачены пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Внутри обрушились конструкции. Очевидцы с места сообщают, что в здании раздаются хлопки. Быстрое распространение огня создает угрозу всем верхним этажам, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Подмосковная прокуратура устанавливает причины возгорания.

#пожар #Московская область #МЧС России #Тушение #погибшие #Андрей Воробьев #Фрязино
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