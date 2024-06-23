Появились кадры перестрелки на улицах Махачкалы

В Махачкале неизвестные устроили перестрелку на улице. Они расстреляли пост ДПС, об этом сообщает МВД по Республике Дагестан в официальном телеграм-канале.

Неизвестные люди на улице Ермошкина расстреляли пост ДПС. Им объявлен план «Перехват». По предварительной информации, среди мирных жителей погибших и пострадавших нет.

В правоохранительных органах Дагестана агентству предварительно сообщили об одном погибшием полицейском, их число на данный момент устанавливается. По предварительной информации, ранены шесть представителей правоохранительных органов.