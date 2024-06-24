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Отца дагестанских террористов уволили с должности главы района

Чиновника исключили и из «Единой России».
Владимир Рубанов 2024-06-24 17:39:59
© Фото: Администрация Сергокалинского района

Главу Сергокалинского района Магомеда Омарова уволили, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Трое уничтоженных накануне террористов были опознаны как сыновья и племянник Омарова.

Чиновника освободили от должности и исключили из «Единой России». Глава республики не стал комментировал степень его вины. Меликов сказал, что это должны определить следственные органы.

Глава республики добавил, что ответственность будет полной, если вина Омарова будет доказана. Меликов отметил, что на каждом человеке лежит ответственность за тех, кого он воспитывает.

Вечером 23 июня боевики обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а в Махачкале напали на пост ДПС и синагогу. В результате погибли 20 человек, ранены - 46. В числе погибших и пострадавших есть гражданские.

По данным Национального антитеррористического комитета, в Дербенте были убиты двое бандитов, в Махачкале - трое.

 

#в стране и мире #Теракт #Дагестан #Махачкала #Дербент #Сергокалинский район #Магомед Омаров
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