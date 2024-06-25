В Дагестане назначен и.о. главы Сергокалинского района вместо Омарова

В Дагестане назначили исполняющего обязанности главы Сергокалинского района взамен уволенного Магомеда Омарова, им станет его заместитель. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве администрации района.

«Исполнять обязанности главы Сергокалинского района будет Ахмед Алигаджиев, который был заместителем Омарова», - сказал собеседник агентства.

Сегодня днем стало известно, что Омарова, отца ликвидированных накануне террористов, уволили с должности. Перед этим его задержали для допроса, в его доме провели обыски. Чиновника также исключили из «Единой России».

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, на каждом человеке лежит ответственность за тех, кого он воспитывает, и если вина Омарова будет доказана, он понесет заслуженное наказание.

Трое из шести уничтоженных боевиков были опознаны как сыновья и племянник Омарова.

Напомним, в результате стрельбы вечером в воскресенье 23 июня погибли 20 человек, еще 46 пострадали, в том числе гражданские. Среди погибших числятся 15 сотрудников полиции.

Происшествие произошло после нападения боевиков на две синагоги, две церкви и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.