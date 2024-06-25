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Путин назвал мирные инициативы РФ способом достижения мира на Украине

Суть мирных инициатив Владимира Путина по Украине сводится к закреплению за ней внеблокового и безъядерного статуса, выводу ВСУ с территории новых российских регионов и снятию с Москвы санкций.
Ян Брацкий 2024-06-25 10:00:07
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Российские мирные инициативы способны остановить украинский конфликт и перевести его решение в политико-дипломатическое русло. Об этом президент Владимир Путин заявил в своей приветственной речи к участникам X Примаковских чтений.

Глава государства выразил уверенность в том, что на полях форума будет уделено внимание российским предложениям по мирному разрешению конфликта.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», - подчеркнул президент РФ.

Напомним, российский лидер выступил с рядом мирных инициатив по Украине 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ.

Суть предложений - завершение боевых действий. В Кремле особо подчеркнули, что это не ультиматум, а реалистичные инициативы с учетом сложившихся реалий. От Украины требуется закрепить за собой безъядерный и внеблоковый статус. Также киевский режим должен вывести все свои войска с территории новых российских регионов, а с Москвы должны быть сняты все санкции.

На Украине и в НАТО отреагировали на предложения Путина ожидаемо. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что продолжит поддерживать ВСУ. По словам пресс-секретаря российского лидера, это говорит о намерении западных кураторов Киева воевать до последнего украинца.

#Путин #форум #Украина #ВСУ #Примаковские чтения #мирные инициативы
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