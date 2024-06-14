Путин заявил, что Украина должна вывести войска с новых территорий РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

«Именно со всей территории этих регионов в пределах административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.

После вывода киевских формирований с новых российских регионов и отказа Украины от планов о присоединении к Североатлантическому альянсу, Россия даст приказ о прекращении огня и начале переговоров. В этом случае Москва готова гарантировать беспрепятственный отвод украинских частей и соединений.

Путин добавил, что отказ от нового мирного предложения российской стороны будет означать, что Запад и Киев берут на себя ответственность за кровопролитие.

Также в ходе встречи с представителями внешнеполитического ведомства страны Путин подчеркнул, что население новых регионов проголосовало на референдумах и заявило о желании воссоединиться с Россией. Поэтому вопрос со статусом новых территорий закрыт навсегда и больше не будет обсуждаться.