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Путин заявил, что Россия сделала еще одно реальное мирное предложение

Если Киев и Запад откажутся от предложения, то это будет их ответственность, подчеркнул президент.
Сергей Лебедев 2024-06-14 13:44:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, цель которого - не заморозка конфликта, а его окончательное завершение. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ.

«Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», - подчеркнул глава государства.

Ранее президент заявил, что для мира России нужен нейтральный статус Украины. Кроме того, необходимо, подчеркнул Владимир Путин, чтобы Украина не имела ядерного оружия и не входила ни в какие блоки.

По словам главы государства, Киев в целом согласился с этим во время переговоров в 2022 году.

#Россия #мир #Украина #Киев #Запад #Владимир Путин #Президент
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