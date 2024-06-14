Путин заявил, что для мира России нужен нейтральный статус Украины

Президент России Владимир Путин отметил, что для мира России необходим неутральный, внеблоковый и безъядерный статус.

«Наша принципиальная позиция в следующем: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация», - заявил Путин, выступая в МИД РФ.

Он подчеркнул, что это не должно вызывать особых вопросов, так как украинская сторона в целом согласилась со всем этим в ходе Стамбульских переговоров 2022 года.

Также Владимир Путин заявил, что, помимо этого, основой для начала переговоров с Украиной должен быть вывод всех киевских формирований с территорий новых российских регионов и снятие всех санкций с РФ.