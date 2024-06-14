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Путин заявил, что для мира России нужен нейтральный статус Украины

Владимир Путин подчеркнул, что также необходимо, чтобы Украина не имела ядерного оружия и не входила ни в какие блоки.
Тимур Шерзад 2024-06-14 13:33:06
© Фото: Lev Radin, Keystone press agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин отметил, что для мира России необходим неутральный, внеблоковый и безъядерный статус. 

«Наша принципиальная позиция в следующем: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация», - заявил Путин, выступая в МИД РФ. 

Он подчеркнул, что это не должно вызывать особых вопросов, так как украинская сторона в целом согласилась со всем этим в ходе Стамбульских переговоров 2022 года. 

Также Владимир Путин заявил, что, помимо этого, основой для начала переговоров с Украиной должен быть вывод всех киевских формирований с территорий новых российских регионов и снятие всех санкций с РФ. 

#Россия #в стране и мире #Украина #дипломатия #Владимир Путин #переговоры
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