В Кремле прокомментировали мирное предложение президента Владимира Путина по Украине, цель которого - завершение боевых действий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что предложения Путина не ультиматум, а инициатива, высказанная публично.

Напомним, Путин сказал, что для мира Украине необходимо закрепить за собой безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус. Также Путин добавил, что для начала диалога Киев должен вывести все свои формирования с территорий новых российских регионов, а с Москвы должны быть сняты все санкции.

Одним из первых на предложение российского президента отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал инициативу нашего лидера стремлением контролировать Украину. Североатлантический блок, по его словам, продолжит поддержку ВСУ.

Реакцию Столтенберга и Владимира Зеленского в Кремле назвали предсказуемой и напомнили, что хотя предложения Путина бессрочные, условия на фронте быстро меняются. В целом, отметил Песков, поведение союзников киевского режима говорит об их стремлении воевать до последнего украинца.

Мирные инициативы президент озвучил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Если в Киеве и западных столицах откажутся рассмотреть эти предложения, то на них ляжет моральная и политическая ответственность за продолжение кровопролития, подчеркнул президент.