НАК опубликовал оперативное видео с места проведения КТО в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет опубликовал оперативное видео ликвидации боевиков в Дагестане. Напомним, после вооруженного нападения на полицейских, а также прихожан церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале был введен режим контртеррористической операции.

В результате оперативных мероприятий в Дербенте ликвидированы двое боевиков, еще трое уничтожены в Махачкале. Имеются погибшие и раненные среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в НАК.

По фактам вооруженных нападений республиканским управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». На месте боестолкновения работают взрывотехники, изъято большое количество оружия и боеприпасов. Продолжается поиск пособников бандитов.

Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о шести ликвидированных боевиках в ходе контртерористических операций в городах Дербент и Махачкала. По его словам, более 15 сотрудников полиции стали жертвами нападения в регионе. Глава Дагестана призвал жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям силовиков. Нападения на синагогу и церковь, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня.