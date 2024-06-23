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В Дагестане опознали троих ликвидированных боевиков

Ими оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, он задержан.
Елизавета Кондрикова 2024-06-23 23:38:14
© Фото: @tutdagestan_05, Telegram

Сотрудники спецслужб опознали троих из четырех ликвидированных в Дагестане боевиков, ими оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сам чиновник задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Омарова опрашивают спецслужбы, в его доме ведутся обыски. Он был задержан в своем доме в Сергокале.

На данный момент известно о четырех ликвидированных боевиках.

Ранее стало известно о нападении на сотрудников правоохранительных органов Дагестана в Махачкале, Дербенте и селе Сергокала неподалеку от Дербента. На данный момент погибли девять человек, шестеро из них - полицейские, еще 12 получили ранения.

В регионе ввели режим контртеррористической опасности, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

#боевики #Дагестан #полиция #нападение #жертвы #режим КТО
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