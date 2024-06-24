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В Дагестане после нападения боевиков объявили трехдневный траур

В республике отменили все развлекательные мероприятия.
Сергей Лебедев 2024-06-24 03:15:37
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В регионе отменили все развлекательные и увеселительные мероприятия. Также в Дагестане приспустят государственные флаги.

Ранее Сергей Меликов сообщил о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте и Махачкале. По его словам, силовики ликвидировали шесть боевиков.

Напомним, накануне террористы напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале. В ходе перестрелки погибли полицейские.

#боевики #Дагестан #Махачкала #террористы #траур #указ #Сергей Меликов #КТО #республика #Дербент
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