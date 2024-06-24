Меликов объявил о конце активной фазы КТО в Дагестане

Глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о шести ликвидированных боевиках в ходе контртерористических операций (КТО) в городах Дербент и Махачкала, активная фаза КТО завершена.

«На данный момент, на этот час активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидированы», - сказал глава республики по итогам заседания оперштаба.

По его словам, более 15 сотрудников полиции стали жертвами нападения в регионе.

Меликов призвал жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам, а также выразил соболезнования семьям погибших.

По данным Национального антитеррористического комитета, на данный момент речь идет о пяти «нейтрализованных» террористах. В Дербенте ликвидировали двоих боевиков, в Махачкале - троих.

Нападения на две синагоги и две церкви, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня, преступники открыли стрельбу. Предварительно, погибли девять человек, еще 25 пострадали.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех террористов. Трое из них были опознаны, ими оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района рсепублики Магомеда Омарова.