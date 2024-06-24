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Меликов объявил о конце активной фазы КТО в Дагестане

По словам главы республики, в ходе боевых операций уничтожены шесть боевиков.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 02:55:58
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о шести ликвидированных боевиках в ходе контртерористических операций (КТО) в городах Дербент и Махачкала, активная фаза КТО завершена.

«На данный момент, на этот час активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидированы», - сказал глава республики по итогам заседания оперштаба.

По его словам, более 15 сотрудников полиции стали жертвами нападения в регионе.

Меликов призвал жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам, а также выразил соболезнования семьям погибших.

По данным Национального антитеррористического комитета, на данный момент речь идет о пяти «нейтрализованных» террористах. В Дербенте ликвидировали двоих боевиков, в Махачкале - троих.

Нападения на две синагоги и две церкви, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня, преступники открыли стрельбу. Предварительно, погибли девять человек, еще 25 пострадали.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех террористов. Трое из них были опознаны, ими оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района рсепублики Магомеда Омарова.

#стрельба #боевики #Дагестан #Махачкала #жертвы #Сергей Меликов #Дербент
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