В Дагестане ввели режим контртеррористической операции

В Республике Дагестан ввели правовой режим контртеррористической операции. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Начальник Управления ФСБ России по Республике Дагестан Геннадий Анацкий принял решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО для обеспечения информации местных жителей, недопущения террористических преступлений, а также для задержания лиц, которые причастны к вооруженному нападению.

Отмечается, что силовые структуры проводят оперативно-розыскные, а также другие необходимые мероприятия. Оперативным штаб республики обеспечивает координацию деятельности сил правопорядка.

Ранее в Дагестане в Дербенте и Махачкале началась стрельба на улицах, неизвестные напали на здания церкви и синагоги.