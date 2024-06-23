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В Дагестане ввели режим контртеррористической операции

Проведение контртеррористической операции и введение правового режима КТО запущены в цели обеспечения безопасности граждан.
Мария Зайцева 2024-06-23 20:37:18
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Республике Дагестан ввели правовой режим контртеррористической операции. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Начальник Управления ФСБ России по Республике Дагестан Геннадий Анацкий принял решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО для обеспечения информации местных жителей, недопущения террористических преступлений, а также для задержания лиц, которые причастны к вооруженному нападению.

Отмечается, что силовые структуры проводят оперативно-розыскные, а также другие необходимые мероприятия. Оперативным штаб республики обеспечивает координацию деятельности сил правопорядка.

Ранее в Дагестане в Дербенте и Махачкале началась стрельба на улицах, неизвестные напали на здания церкви и синагоги.

#в стране и мире #Дагестан #КТО #контртеррористическая операция
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