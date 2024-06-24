Антонов: США не уйти от ответственности за удар ВСУ по Севастополю

Администрация США не сможет уйти от ответственности за то, что поддерживает удары киевского режима по гражданскому населению и тем самым дает Украине право бить по мирным гражданам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слёзы безвинных людей», - говорится в сообщении посла в Telegram-канале российского диппредставительства.

Об этом дипломат заявил, комментируя молчание Вашингтона после появления новостей об использовании Киевом ракет ATACMS американского производства для удара по мирным отдыхающим в Севастополе, пишет RT.

По словам посла, американская сторона поддерживает преступления Киева и делает это «демонстративно».

Дипломат также обвинил Вашингтон в поддержке международного терроризма и выразил уверенность, что украинская сторона получат жесткий ответ.

Напомним, в ходе вчерашнего удара Киева по Севастополю погибли пять человек, в том числе трое детей, еще 151 мирный житель пострадал. В Пентагоне отказались комментировать смертельную атаку ВСУ, однако признали, что им известно об этом.

В российском оборонном ведомстве возложили ответственность за атаку на США, а также подчеркнули, что подобное преступление не останется без ответа.