Число жертв при ударе ВСУ по Севастополю возросло до пяти

Число жертв при ударе украинских боевиков по Севастополю увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В настоящий момент 124 пострадавших. Трое погибших детей и двое погибших взрослых. В настоящее время пять детей находятся в реанимации 5-ой городской больницы», - сказал губернатор.

Кроме того, он отметил, что практически сразу после удара ВСУ на Севастополь ему позвонил президент РФ Владимир Путин. По словам Развожаева, глава государства выразил соболезнования семьям погибших.

Владимир Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.

«Даны все команды всем федеральным органам об оказании всей необходимой помощи Севастополю. В настоящее время все эти решения воплощаются», - отметил глава города.

Украинские боевики нанесли удар по Севастополю в полдень 23 июня. По данным Минобороны России, ВСУ применили ракеты ATACMS американского производства. это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. В городе 24 июня объявлен днем траура.