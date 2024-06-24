Антонов: США встали на сторону терроризма, поставляя Киеву ATACMS

Обстрел Севастополя ракетами ATACMS американского производства показал, что администрация США «встала на сторону» международного терроризма и поддерживает удары Киева по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слёзы безвинных людей», - добавил дипломат в своем сообщении в Telegram.

Посол добавил, что поставляя оружие киевскому режиму, Вашингтон позволяет Украине «бить» по мирному населению. По словам Антонова, Киев не способен наносить удары ракетами ATACMS без разведданных США и без участия американских специалистов.

Дипломат также выразил уверенность, что нацисты получат жесткий ответ на фронте и не только.

Ранее стало известно о том, что Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя ракетами ATACMS, однако в оборонном ведомстве США нечего об этом сказать.

В Крыму 24 июня объявили днем траура после удара украинских боевиков по Севастополю, в ходе которого погибли пять мирных жителей, в том числе трое детей, еще 151 человек пострадал.