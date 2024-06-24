МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Антонов: США встали на сторону терроризма, поставляя Киеву ATACMS

В результате украинской атаки по Севастополю в воскресенье 23 июня погибли пять человек, в том числе трое детей, удар наносился ракетами ATACMS американского производства.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 03:49:28
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress.com

Обстрел Севастополя ракетами ATACMS американского производства показал, что администрация США «встала на сторону» международного терроризма и поддерживает удары Киева по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слёзы безвинных людей», - добавил дипломат в своем сообщении в Telegram.

Посол добавил, что поставляя оружие киевскому режиму, Вашингтон позволяет Украине «бить» по мирному населению. По словам Антонова, Киев не способен наносить удары ракетами ATACMS без разведданных США и без участия американских специалистов.

Дипломат также выразил уверенность, что нацисты получат жесткий ответ на фронте и не только.

Ранее стало известно о том, что Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя ракетами ATACMS, однако в оборонном ведомстве США нечего об этом сказать.  

В Крыму 24 июня объявили днем траура после удара украинских боевиков по Севастополю, в ходе которого погибли пять мирных жителей, в том числе трое детей, еще 151 человек пострадал.

#Крым #Украина #сша #Севастополь #ATACMS #жертвы #удар ВСУ #посол Анатолий Антонов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 