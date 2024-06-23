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МО РФ: Вашингтон несет ответственность за удар ATACMS по Севастополю

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся безнаказанными.
2024-06-23 16:25:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вашингтон несет ответственность за атаку ракетами ATACMS на Севастополь. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину», - говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен также ответственен за теракт. В Минобороны подчеркнули, что подобные действия не останутся безответными.

Сегодня в полдень украинские войска нанесли удар по Севастополю. Как сообщили в Минобороны, ВСУ применили ракеты ATACMS американского производства. В результате три человека погибли, включая двух детей. Еще 124 получили ранения, отметили в Минздраве. Среди них 27 несовершеннолетних.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#в стране и мире #Минобороны России #ракеты #сша #ВСУ #Вашингтон #Обстрел
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