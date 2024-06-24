Арендатор описал «оповещение криком и ором» при пожаре во Фрязино

Арендатор помещения в сгоревшем сегодня восьмиэтажном здании во Фрязино рассказал «Звезде», как развивались события и в каком состоянии было это строение.

Максим подъехал к зданию около 15.00, когда горел 6-й этаж. По его словам, огнем было охвачено примерно два помещения. И на тот момент казалось, что пожар можно потушить.

«Подъехали несколько пожарных машин и скорые. Огонь стал очень быстро распространяться влево, вправо, затем наверх. Дым валил уже практически из всех окон, что были открыты. На седьмом этаже оказались заблокированы люди. Они выбили окна, чтобы дышать. Но у них не было вообще никакой возможности ни спуститься, ни подняться. Они просили о помощи, но никто ничего не мог сделать. Пожарные также не могли дотянуться», - рассказал Максим.

По его словам, в здании если и были системы оповещения, то скорее всего они не работали.

«Знакомый рассказал, что оповещение было криком и ором. Отопление работало, но не всю зиму, бывали перебои с электричеством. Как-то неделю не было света. Лифты - бывали моменты, когда не работали», - рассказал он.

По предварительным данным, причиной пожара во Фрязине стал аварийный режим работы электросети, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По официальным данным, погибли два человека. Они выбросились в окно, спасаясь от огня, и разбились. В момент начала пожара в здании могли находиться шесть или девять человек, сообщили спасатели. Одного человека вывели сотрудники МЧС. Остальные могли погибнуть при обрушении перекрытий.

По словам пожарных, они работали в здании с помощью тепловизоров - там, где было можно. В районе шестого этажа спасателей остановила нагретая металлическая дверь. После того как прозвучало несколько хлопков, пожарных вывели из здания, чтобы не рисковать их жизнями. Предположительно в помещениях взорвались газовые баллоны.