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ТАСС: восемь человек погибли при пожаре во Фрязино

Ранее сообщалось, что в здании заблокированы девять человек. Одного человека смогли вывести спасатели.
Владимир Рубанов 2024-06-24 18:40:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Восемь человек, предположительно, погибли в результате пожара в здании во Фрязино, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Ранее сообщалось о двух погибших на пожаре.

Два человека были вынуждены выпрыгнуть из окна и погибли. Еще шесть человек остались внутри. В здании произошли обрушения, и, по предварительным данным, все они погибли.

Ранее сообщалось, что к началу возгорания в помещениях корпуса оставались девять человек. Одного из них смогли вывести пожарные. Очевидцы рассказывали, что отрезанные от выхода люди кричали и звали на помощь, пишет «360».

Пожар в административной восьмиэтажке во Фрязино начался в понедельник днем. Пламя охватило здание с пятого по восьмой этаж.

В последний раз это здание проверяли на соответствие требованиям пожарной безопасности в 2017 году. В корпусе находили такие нарушения, как отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

По последним данным МЧС, площадь пожара увеличилась до 4 500 квадратных метров. К месту направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

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