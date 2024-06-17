Ушаков раскрыл подробности предстоящей поездки Путина в КНДР и Вьетнам

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал подробности поездки Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. По словам помощника главы государства, программа обещает быть насыщенной.

«18-19 июня президент наш совершит государственный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Эта поездка, подчеркну, станет вторым за всю историю наших отношений визитом главы российского государства в Пхеньян», - цитирует ТАСС Ушакова.

По его словам, значительное время будет уделено общению Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с глазу на глаз. Представитель Кремля рассказал, что в состав российской делегации войдут Белоусов, Лавров, Мантуров, Новак и Борисов, которые смогут присоединиться к разговору глав государств по мере необходимости.

В рамках визита Путина в КНДР возможно подписание договора о стратегическом партнерстве. Сейчас этот документ обсуждается, он будет учитывать вопросы безопасности, отметил Ушаков.

«Программой также предусмотрен торжественный концерт. Это предлагают хозяева, и мы согласились», - поделился помощник президента РФ.

Он добавил, что Ким Чен Ын по окончании переговоров проводит Путина в аэропорт, по дороге лидеры посетят храм Живоначальной Троицы.

Переговоры президента России Владимира Путина с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем пройдут в формате рабочего завтрака, будут подниматься темы экономического характера, сообщил Ушаков.

Он отметил, что российский лидер в ходе визита в Ханой также встретится с выпускниками советских и российских вузов. В честь визита Путина в городе состоится торжественный прием, добавил помощник главы государства.

Напомним, Владимир Путин посетит Северную Корею с официальным визитом 18 и 19 июня. Затем он совершит визит во Вьетнам с 19 по 20 июня включительно.