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Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры тет-а-тет

Диалог между главами двух государств прошел в закрытом формате.
Глеб Владовский 2024-06-19 09:15:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет.

Ожидается, что по результатам переговоров состоится подписание совместных документов, после чего лидеры обоих государств выступят с заявлениями перед СМИ.

Напомним, что перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе в госрезиденции «Кымсусан». В ходе диалога российский лидер заявил о новом фундаментальном документе, который должен лечь в основу двух государств на длительную перспективу.

#Ким Чен Ын #Владимир Путин #пхеньян #тет-а-тет #государственный визит
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