Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры тет-а-тет

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет.

Ожидается, что по результатам переговоров состоится подписание совместных документов, после чего лидеры обоих государств выступят с заявлениями перед СМИ.

Напомним, что перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе в госрезиденции «Кымсусан». В ходе диалога российский лидер заявил о новом фундаментальном документе, который должен лечь в основу двух государств на длительную перспективу.