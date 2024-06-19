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Путин: новый фундаментальный документ ляжет в основу отношений с КНДР

Новый документ подготовлен для отношений России и КНДР на длительную перспективу.
Услада Дубинина 2024-06-19 07:45:34
© Фото: ТРК «Звезда»

Для сотрудничества России и Корейской Народно-Демократической Республики подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух стран на долгую перспективу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», - сообщил Путин.

Президент России отметил, что межгосударственные связи РФ и КНДР продвинулись после визита Ким Чен Ына на Дальний Восток. Напомним, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прилетал в Россию с официальным визитом в сентябре 2023 года. 

Переговоры президента РФ и главы КНДР пройдут 19 июня 2024 года в Северной Корее. Утром состоялась торжественная церемония встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, на которой прозвучали гимны двух стран.

#в стране и мире #КНДР #Ким Чен Ын #Владимир Путин #Сотрудничество
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