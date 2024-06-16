Росгвардия показала кадры штурма в СИЗО Ростова-на-Дону

Росгвардия опубликовала кадры штурма в СИЗО №1 Ростова-на-Дону. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

Бойцы спецподразделений Росгвардии участвовали в штурме следственного изолятора вместе с бойцами подразделений регионального ГУФСИН России.

Утром в СИЗО-1 несколько обвиняемых захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. В середине дня захваченных людей освободили. Все преступники уничтожены.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника). Сообщается, что после случившегося в следственном изоляторе идут обыски. У заключенных ищут запрещенные предметы.