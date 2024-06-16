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Росгвардия показала кадры штурма в СИЗО Ростова-на-Дону

В ведомстве отметили, что операция проводилась совместно с коллегами из ГУФСИН России по Ростовской области.
Владимир Рубанов 2024-06-16 17:58:27
© Фото: Росгвардия © Видео: Telegram / Росгвардия

Росгвардия опубликовала кадры штурма в СИЗО №1 Ростова-на-Дону. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

Бойцы спецподразделений Росгвардии участвовали в штурме следственного изолятора вместе с бойцами подразделений регионального ГУФСИН России.

Утром в СИЗО-1 несколько обвиняемых захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. В середине дня захваченных людей освободили. Все преступники уничтожены.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника). Сообщается, что после случившегося в следственном изоляторе идут обыски. У заключенных ищут запрещенные предметы.

#в стране и мире #штурм #росгвардия #Ростов-на-Дону #ФСИН #СИЗО #захват заложников #спецподразделения
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