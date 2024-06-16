В СИЗО-1 Ростова-на-Дону идут обыски после захвата заложников

В СИЗО №1 Ростова-на-Дону проходят обыски после захвата заложников нынешним утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. У заключенных ищут запрещенные предметы.

Содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 обвиняемые 16 июня захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Движение в районе следственного изолятора перекрыли, туда прибыли подразделения правоохранительных органов.

Позже в ходе штурма все захватчики были уничтожены. Заложников освободили. Возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника).