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В Ростове-на-Дону ликвидировали захвативших заложников в СИЗО

Сотрудники следственного изолятора освобождены и не пострадали.
Сергей Лебедев 2024-06-16 11:59:08
© Фото: ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону силовики ликвидировали заключенных, которые захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора №1. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, захват заложников произошел сегодня утром в СИЗО-1, расположенном на улице Максима Горького. Какое-то время со злоумышленниками велись переговоры.

По факту захвата заложников следователями возбуждено уголовное дело. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

#Ростов-на-Дону #ФСИН #СИЗО #заложники #следственный изолятор
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