В Ростове-на-Дону ликвидировали захвативших заложников в СИЗО

В Ростове-на-Дону силовики ликвидировали заключенных, которые захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора №1. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, захват заложников произошел сегодня утром в СИЗО-1, расположенном на улице Максима Горького. Какое-то время со злоумышленниками велись переговоры.

По факту захвата заложников следователями возбуждено уголовное дело. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.