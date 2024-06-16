По факту захвата заложников в СИЗО завели уголовное дело

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело по факту захвата заложников в следственном изоляторе №1. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, о происшествии стало известно сегодня утром. Как заявили в ФСИН России, несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников УИС. Со злоумышленниками сейчас ведутся переговоры.

В данный момент учреждение, где удерживают заложников, оцеплено силовиками. У СИЗО перекрыто движение.