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По факту захвата заложников в СИЗО завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье 206 УК РФ.
Сергей Лебедев 2024-06-16 11:15:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело по факту захвата заложников в следственном изоляторе №1. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, о происшествии стало известно сегодня утром. Как заявили в ФСИН России, несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников УИС. Со злоумышленниками сейчас ведутся переговоры.

В данный момент учреждение, где удерживают заложников, оцеплено силовиками. У СИЗО перекрыто движение.

#Ростов-на-Дону #ФСИН #СИЗО #заложники #следственный изолятор
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