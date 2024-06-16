МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону

Сейчас ведутся переговоры по освобождению заложников.
Сергей Лебедев 2024-06-16 09:14:34
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Ростове-на-Дону обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

В ведомстве отметили, что в данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников. На место происшествия прибыл начальник регионального управления ФСИН России.

«Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», - говорится в заявлении.

По данным Telegram-канала Baza, весь личный состав МВД и Росгвардии в Ростове-на-Дону поднят по тревоге. К следственному изолятору также направлено большое количество машин скорой помощи.

#Россия #Ростов-на-Дону #ФСИН #СИЗО #заложники
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 