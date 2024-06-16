Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

В ведомстве отметили, что в данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников. На место происшествия прибыл начальник регионального управления ФСИН России.

«Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», - говорится в заявлении.

По данным Telegram-канала Baza, весь личный состав МВД и Росгвардии в Ростове-на-Дону поднят по тревоге. К следственному изолятору также направлено большое количество машин скорой помощи.