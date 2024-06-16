Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. В своем обращении глава государства подчеркнул гуманность профессии и ее необходимость для общества.

«Сердечно поздравляю вас с праздником. Поздравляю всех, кто посвятил себя медицине и служению людям, кто трудится в поликлиниках и больницах, в службах скорой помощи и санитарной авиации, в федеральных медицинских организациях и в сельских акушерских пунктах, кто исполняет свой долг в армейских госпиталях и на передовой», - сказал Путин.

С его слов, День медработника в России - это намного больше, чем просто профессиональный праздник. Он имеет отношение к каждому гражданину нашей страны.

«Потому что защита здоровья людей доверена, прежде всего, медицинским работникам. Они рядом с человеком с момента его рождения. Они предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни. Сегодняшний праздник отмечают и ученые представители знаменитых медицинских школ, а также представители других научных направлений в сфере биологии, химии, физики и математики. Все они вносят большой вклад в создание прогрессивных методов лечения болезней, создание новых вакцин и лекарственных препаратов», - заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что наша система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается.

«В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики. Конечно, нам предстоит здесь решить еще немало задач, но уже сделанное и достигнутое это прочная основа для уверенной реализации новых планов и программ», - уверен президент.

Значимость медицины невозможно переоценить, сказал он. Все мы глубоко осознали это во время пандемии коронавирусной инфекции, когда российские медики мужественно и самоотверженно выполняли свой врачебный долг. Боролись за жизнь каждого пациента, не считаясь со временем, запредельной усталостью, с рисками для собственного здоровья.

Этот период останется в истории отечественного здравоохранения, как настоящий подвиг тысяч и тысяч врачей и медсестер, лаборантов, младшего персонала всех наших больниц и поликлиник, подчеркнул Владимир Путин.

«Сегодня в условиях спецоперации медработники проявляют свои лучшие качества: спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации. Делают все возможное для поддержки силы духа наших героев. Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость», - сказал российский лидер.

По его мнению, медицина это самая гуманная профессия. Во все времена личность врача и его чуткое отношение к пациентам, готовность немедленно прийти на помощь, высоко ценились людьми.

«Как говорят в народе: "Добрую душу хоть к ране прикладывай". И в самом медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание. Такими качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников. Они передаются из поколения в поклонение и очень важно, чтобы в медицинских вузах и колледжах уделялось внимание воспитанию преданности к избранной профессии. Чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, это: "Ежедневное испытание на человечность"», - напомнил Путин.

Глава государства еще раз поздравляю медработников с праздником, пожелал им успехов, здоровья и всего наилучшего.