В РФ зарегистрирован первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Российское Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева - заболевания, при котором иммунная система принимает за инородные тела хрящевую ткань и суставы. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

«Появление нового прорывного препарата в арсенале российских врачей дает шанс получить лечение для миллионов пациентов с болезнью Бехтерева со всего мира», - заявил разработчик препарата, ректор РНИМУ им. Пирогова Минздрава России Сергей Лукьянов.

Ранее для лечения применялись препараты, которые нейтрализовали действие молекул, ответственных за активацию иммунной системы. Их прием сопровождался необходимостью использовать обезболивающие и противовоспалительные средства. Новое лекарство основано на ином принципе - оно удаляет патологические клоны без снижения иммунитета.

После регистрации препарата компании смогут начать его промышленное производство, добавили в Минздраве.

Ранее ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова академик Сергей Лукьянов рассказал о новом препарате. По его словам, это совершенно новое лекарство. Он подчеркнул, что к клиническим исследованиям подошли тщательно, чтобы как раз исключить негативные последствия.