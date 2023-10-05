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Погружение в профессию: новосибирские студенты-медики прошли практику в районных больницах

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
14:52 05.10.2023
Нехватку персонала в районных больницах помогают решать студенты Новосибирского медицинского университета.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На помощь сельским медикам этим летом впервые в России поехали студенты. Программа «Медкадры в село» Новосибирского медицинского университета год назад была просто небольшим пилотным проектом. Пятеро учащихся уехали на лето в область работать по зову души.

В этом году желание получить реальный опыт в больницах изъявили уже 150 будущих медиков. Отбор прошли 82 человека. Для допуска важно было не только желание, но и сертификат младшего медперсонала. В июне медицинский студдесант высадился в 24 больницах области и приступил к работе.

Четверокурсник Артем Иванов - будущий стоматолог - быстро завоевал доверие коллег в Черепановской районной больнице.

«Я пришла вообще со слезами, потому что мы ходили по разным платным, что нету нигде. А передние зубы, я уже где-то пять лет ходила, я улыбаюсь - я всегда закрываю рот рукой. Он сказал, что он постарается, что он попробует, и я очень рада, что он меня вылечил. Я теперь улыбаюсь, я вообще не стесняюсь», - делится жительница Черепановского района Анна Вагина.

Взяться за такой случай Артему помог предыдущий опыт. И ради конечного результата порой приходилось оставаться на работе допоздна. Встречают будущих врачей действительно радушно. И это тоже важная часть опыта - почувствовать себя не робким практикантом, а примерить, хоть и под присмотром наставников, роль состоявшегося специалиста.

Проблема кадрового дефицита для районных больниц стоит действительно остро. Несмотря на целевые контракты, возвращаются в села после выпуска единицы. И поэтому 80 добровольцев программы уже сделали жизнь медиков в селе намного легче. Привлечь не обязательствами, а реальным опытом, настоящим погружением в профессию. Его, несмотря на студенческую практику, все еще не хватает. В медуниверситете надеются, что в следующем году желающих провести летние каникулы в виде такого «погружения» в профессию будет еще больше.

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