В России осенью ожидается подъем заболеваемости COVID-19

Предстоящей осенью ожидается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Covid-19 уже стал сезонным заболеванием.

«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», - сказала Анна Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, пока особых рисков для россиян нет.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора заявила, что существует опасность заразиться новым вариантом коронавируса, от которого еще нет защиты. Каждый следующий геновариант вируса умеет обходить сформированный ранее иммунитет.