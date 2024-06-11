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В России осенью ожидается подъем заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока особых рисков для россиян нет.
Сергей Лебедев 2024-06-11 09:13:23
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Предстоящей осенью ожидается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Covid-19 уже стал сезонным заболеванием.

«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», - сказала Анна Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, пока особых рисков для россиян нет.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора заявила, что существует опасность заразиться новым вариантом коронавируса, от которого еще нет защиты. Каждый следующий геновариант вируса умеет обходить сформированный ранее иммунитет.

#в стране и мире #коронавирус #COVID-19 #роспотребнадзор #заболевание #заражение #анна попова
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